Fabrice Gillotte ouvre une pâtisserie à Dijon

Retour aux sources pour ce pâtissier de formation devenue autodidacte du chocolat. Attaché au travail des pâtes et des textures, à la légèreté des crèmes et aux cuissons maîtrisées et Beurre Noisette cette nouvelle boutique installée au 50 rue du Bourg à Dijon, est présentée comme un "retour aux origines du savoir-faire de Fabrice Gillotte".

Viennoiseries, pâtisseries, sandwich mais également boissons chaudes sont proposées dans ce nouvel écrin dédié "à la gourmandise, aux plaisirs sucrés et souvenirs d’enfance".

Une attention particulière est également apportée au choix des matières premières "rigoureusement sélectionnées" et au circuit-court "privilégié autant que possible auprès de producteurs locaux ou français".

La boutique Beurre Noisette utilise enfin des matières éco-responsables : "papier organique, carton, kraft, les emballages ont été pensés pour être respectueux de l’environnement et fabriqués en partie à Dijon".

Beurre Noisette