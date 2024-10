Fario : un long métrage tourné dans le Doubs sort cette semaine 

Lucie Prost, réalisatrice, et Lucie Fichot, productrice, signent là leur troisième film commun. Avant Fario, elles ont pu faire leurs armes sur deux courts métrages : Les Rosiers grimpants, en 2016, tourné dans le Morvan, et Va dans les bois, tourné en 2021 dans le Jura.

Tous deux ont été soutenus financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté, accompagnés par le Bureau d’Accueil desTournages Bourgogne-Franche-Comté, et ont fait l’objet de nombreuses projections en région, notamment via le catalogue de films régionaux Docs ici, courts là, coordonné par l’APARR, et le dispositif d’éducation aux images Lycéens et Apprentis au cinéma, coordonné par l’ARTDAM et Les 2 Scènes. Lucie Prost comme Lucie Fichot ont accompagné, à chaque fois qu’elles l’ont pu, ces projections, auprès de divers publics, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté.

Un film soutenu par le Bureau d’accueil des tournages Bourgogne-Franche-Comté et la Région

Au-delà d’avoir été accompagnés par le Bureau d’accueil des tournages, ces films, tout comme Fario, ont été soutenus financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Au-delà d’avoir été accompagnés par le Bureau d’accueil des tournages, ces films, tout comme Fario, ont été soutenus financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis janvier 2024, le Bureau d’Accueil des Tournages est intégré au sein de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Il est conventionné par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), via Film France, le réseau français des commissions du film (= bureaux d’accueil des tournages) et la promotion à l’international.

Un bureau d’accueil des tournages en région agit comme un guichet unique pour les sociétés de productions cinématographiques et audiovisuelles, offrant un soutien logistique et administratif. Ses services sont gratuits et accessibles à toute société de production souhaitant tourner en Bourgogne-Franche-Comté.

L’APARR, quant à elle, rassemble les professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma en Bourgogne-Franche-Comté. L’APARR accueille tous les acteurs de la filière : comédien.ne.s, auteur.ice.s- réalisateur.ice.s, technicien.ne.s, prestataires, producteur.ice.s, diffuseurs, formateur.ice.s, tous ceux et toutes celles qui souhaitent s’entraider et agir ensemble.

Une année riche

L’année 2024 est riche, cet automne l’est particulièrement en sorties nationales de films issus de la filière de notre territoire. De nombreux spectateurs, partout en France, ont pu se plonger dans le quotidien d’un étudiant en médecine avec Toubib, documentaire d’Antoine Page, sorti en salles le 28 août et accompagné par son réalisateur dans plus de 20 salles de la région. Ils pourront aussi découvrir dès le 16 octobre La Chanson de Jérôme, d’Olivier Bosson, tourné en Saône- et-Loire et produit par La Société des Apaches, société de production ayant un pied en Côte d’Or ; puis, ce sera au tour de Rivière, de Hugues Hariche, co-produit par Les Films d’Argile, société de production implantée en Saône-et-Loire (sortie nationale le 30 octobre, film tourné en partie à Belfort et ses environs).

Les Films d’Argile présenteront également un autre long métrage, La Fin de l’âge de fer, réalisé par Clément Schneider, lors du festival Entrevues de Belfort (avant-première jeudi 21 novembre, à 20h). Enfin, Vingt Dieux, de Louise Courvoisier, réalisatrice jurassienne, Prix de la Jeunesse à Cannes, sera visible dès le 11 décembre et fait déjà l’objet d’une tournée dans les cinémas de Franche-Comté.