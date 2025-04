Festival Montreux Jazz 2025 : Diana Ross, Lionel Richie, et Santana de nouveau à l’affiche

Plusieurs voix des années 1970 dont des superstars Diana Ross, Santana et Lionel Richie se produiront sur la scène du Lac, au Montreux Jazz festival, du 4 au 19 juillet 2025, en Suisse, lors de la 59ème édition.

Depuis 1967, les concerts ont lieu au bord du lac Leman. Cette année Lionel Richie, Diana Ross et Santana, qui se sont déjà produits au Centre des congrès sont de retour et livreront leur performance cette fois, sur la scène du Lac. En effet, le centre des congrès étant en travaux, c'est sur deux scènes : la lake stage et le Casino stage que se répartiront l’ensemble de la programmation comme l'année dernière.

Ces chanteurs des années 1970, qui attirent près de 250 000 personnes comme chaque année au festival se produiront respectivement le 10, 11 et 18 juillet 2025.

Tandis que, Chaka Khan, également figure des années 1970, donnera le coup d’envoi du festival le 4 juillet, c’est Avishai Cohen le contrebassiste de jazz israélien, auteur et compositeur qui clôturera le 19 juillet.

Des artistes de la nouvelle génération comme Samara Joy et Phineas investiront pour leur part le scène du Casino, où est également attendue Beth Gibbons.

Une billetterie en ligne est ouverte dès maintenant.

