Gabriel Attal et Catherine Vautrin au centre hospitalier de Dijon samedi 13 janvier

Dévoilée jeudi 11 janvier 2024 en fin de journée, la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal a été annoncée par le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler. Parmi ces annonces quelques surprises comme le retour de Rachida Dati, des nouveautés notamment avec la fusion des ministères des sports et de l’Éducation, des départs dont ceux d’Olivier Dussopt ex-ministre du Travail et l’ancien porte-parole du gouvernement Olivier Véran et enfin des statu quo pour Éric Dupont-Moretti ou encore Gérald Darmanin.