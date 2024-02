Galeries Lafayette : l'avenir des 26 magasins dont Belfort et Besançon en suspens jusqu'au 21 février

Aucune décision n'a été prise à l'issue de l'audience tenue mercredi à huis clos, car les négociations se poursuivent entre l'investisseur et ses créanciers qui ont jusqu'au 20 février pour accepter, ou non, son plan de continuation d'activité.

Le tribunal se prononcera ensuite et, s'il ne valide pas le plan, devra placer en redressement judiciaire les magasins concernés, en procédure de sauvegarde depuis un an. Ils emploient environ 1.000 salariés à Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon, ainsi qu'à Tours, Pau, Rosny-sous-Bois et dans un outlet à Coquelles près de Calais.

"On va discuter encore, on reste dans un circuit positif"

"Les collègues en ont marre d'attendre, ça fait un an que leur vie est en stand-by", a déploré Véronique Guichenay, représentante CFDT, tandis qu'un représentant de l'actionnaire, Michel Maire, tentait de rassurer l'assistance.

"C'est long, je comprends, mais on va discuter encore, on reste dans un circuit positif et il faut accepter ce plan, même si ce n'est pas le meilleur, car il n'y a pas d'autre solution", a-t-il dit à des membres du personnel venus au tribunal.