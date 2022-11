Grand Belfort : l’implantation de McPhy validée, le maire Damien Meslot réagit

Le maire et président du Grand Belfort Damien Meslot a tenu à réagir ce mercredi 2 novembre, par voie de communiqué de presse, à l'implantation de la gigafactory de McPhy sur l’Aéroparc de Fontaine.

"Je me réjouis de la validation définitive par le Conseil d’administration de McPhy, en date du 26 octobre dernier, de l’implantation de sa gigafactory sur l’Aéroparc de Fontaine.

C’est une confirmation supplémentaire de la solidité et de l’intérêt stratégique de ce projet, ainsi que du sérieux et de la compétence avec lesquels il a été élaboré.

Pour le Grand Belfort, c’est aussi la reconnaissance de la valeur de l’écosystème de recherche et développement dédié à l’innovation et à l’hydrogène que nous construisons depuis plusieurs années, et la confortation de notre place de capitale européenne dans le domaine de l’hydrogène.

En ce sens, je suis heureux de voir McPhy annoncer que la future usine de Belfort accueillera des nouveaux développements et la production d’électrolyseurs de grande taille qui constituent une véritable rupture technologique pour produire de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables à un coût compétitif par rapport aux alternatives utilisant des énergies carbonées.

Les travaux débutés depuis la fin du mois de septembre vont se poursuivre, conformément au plan prévisionnel de charge, avec un début d’activité prévu pour 2024 et la création de 450 emplois à terme.

La prochaine étape est la pose de la première pierre à laquelle j’ai invité Monsieur Bruno le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il a confirmé sa présence et nous sommes en cours de discussion pour déterminer une date avant la fin de l’année.

Damien Meslot, président du Grand Belfort"

(Communiqué)