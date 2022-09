Halles Beaux-Arts : Vivien Sonzogni et Hugo Mathieu en duo pour animer les papilles des visiteurs…

DIAPORAMA • Les festivités pour les 20 ans du marché des Halles Beaux-Arts à Besançon continuent ce dimanche 11 septembre avec notamment des animations culinaires de deux chefs connus et reconnus sur le territoire bisontin : Vivien Sonzogni du restaurant Le Parc et Hugo Mathieu, du restaurant Le Sauvage.

Au menu de cette matinée : des cromesquis au Mont d’Or et des champignons farcis signés Hugo Mathieu.

"Tous les produits que j’ai utilisés aujourd’hui viennent du marché Beaux-Arts, on a fait bosser tout le monde, et de toute façon, pour ma part, je travaille avec des commerçants des Halles, des amis, parce que j’aime bosser avec des gens que j’aime", nous confie le chef du Sauvage.

Quant à Vivien Sonzogni, le chef a cuisiné un cromesquis d’haricot rouge accompagné de langue de bœuf fumée et une sauce tomate-poivron avec un sabayon au vinaigre de vin jaune.

Pour une note sucrée, Vivien a servi en dégustation une île flottante à la fraise "avec des fraises de Bussy" et une crème anglaise au poivre verveine. Au restaurant Le Parc, le chef aime se fournir directement auprès des producteurs. "C’est mon rôle de trouver les producteurs locaux et je crois que maintenant, on a un bon réseau !", nous explique-t-il.