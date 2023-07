Hausse du prix de l’électricité : " On devrait retrouver les mêmes prix qu’avant guerre "

"Le Mouvement Franche-Comté est scandalisé par la hausse annoncée de 10% du prix de l’électricité, faisant elle-même suite à celles de 15 % en février 2023 et de 30% en 2022", se désole le président de Mouvement Franche-Comté, Jean-Philippe Allenbach.

Un prix indexé sur celui du gaz

Selon lui, le prix de l'électricité "est largement indexé sur celui du gaz naturel tel que coté sur le marché international des matière premières". Un constat qui contraste avec le prix de l'électricité dont le prix est "inférieur de 50% à ce qu’il était avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022", informe-t-il. Pour le président, les Français devraient retrouver aujourd'hui, les "mêmes prix qu'avant guerre".

"Les prix de l'énergie qui nous sont appliqués ne sont pas ceux du marché libre"

Un constat qui ne s'accorde pas avec la réalité du marché. Selon le chef de file, "les prix de l'énergie qui nous sont appliqués ne sont pas ceux du marché libre mais ceux qui nous sont imposés par quelques grands monopoles, privés ou d'États (EDF, Engie...)". Selon les membres, la réponse serait la création "d'une entité énergétique régionale autonome qui permette, en cas de forte baisse sur le marché libre, comme c'est le cas aujourd'hui, de pouvoir immédiatement et pleinement en profiter".

Un accord régional

Cet union offrirait la possibilité aux habitants, aux entreprises et aux collectivités locales des "prix plus bas qu'ailleurs en France mais aussi celui de créer des emplois et d'augmenter l'attractivité économique de la région par rapport aux autres de l'hexagone", conclut-il.