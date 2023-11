Christophe Grudler, député européen et ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort, s’est rendu ce 30 novembre 2023 au salon mondial du nucléaire civi (World Nuclear Exhibition) au Parc des Expositions de Paris Villepinte.

Lors de ce déplacement, Christophe Grudler a présidé une délégation d’eurodéputés, à savoir : Tsvetelina Penkova (Bulgarie - S&D), Ond?ej Knotek (République Tchèque, Renew Europe), Franc Bogovi? (Slovénie, PPE), Alexandr Vondra (République Tchèque, ECR), Rob Roos (Pays-Bas – ECR).

A cette occasion, la délégation d’eurodéputés a échangé avec la ministre française de la transition énergétique, Agnès Pannier – Runacher, et des représentants du secteur nucléaire français et européen.

Au @Exhibition_WNE notre délégation du Parlement européen a également échangé avec la Ministre de la Transition Énergétique @AgnesRunacher L’occasion de souligner l’importance de l’alliance nucléaire qui rassemble plus de 12 États membres et de notre groupe nucleaire du PE.… pic.twitter.com/C2KWZQtesM — Christophe GRUDLER (@GrudlerCh) November 30, 2023

"Je me réjouis de ce regain d'intérêt pour le nucléaire en Europe. Accélérer la production européenne de cette source d’énergie décarbonée est plus que jamais nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques et renforcer notre autonomie stratégique (…) Il est urgent de s'engager à produire l’énergie nucléaire en Europe !", précise Christophe Grüdler.