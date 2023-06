Comment l'inflation impacte-t-elle les habitudes d'achat des Francs-Comtois ?

Selon une étude publiée par l'observatoire Ankorstore et le conseil du commerce de France, face à l'inflation, les Francs-Comtois ont changé leurs habitudes d'achat...

Sous l'effet de l'inflation qui sévit depuis plus d'un an maintenant, de nouvelles habitudes de consommation se sont installées chez les Francs-Comtois. Une étude mettant en lumière ces nouvelles pratiques a été publiée par l'observatoire Ankostore en partenariat avec le Conseil du commerce de France. Celle-ci montre également l'impact de l'inflation et de la consommation sur les commerces indépendants en Franche-Comté...

De nouvelles habitudes d'achat pour les Francs-Comtois

Selon l'étude, la quasi totalité des consommateurs (98%) interrogés déclarent que l'augmentation généralisée des prix a semblablement affecté leurs habitudes d'achat au quotidien.

Ce constat est également partagé par les commerçants. Environ 1/4 d'entre eux remarque que l'achat est maintenant dicté exclusivement par "la recherche du premier prix". Pour ce faire, la plupart des habitants de la région disent utiliser la grande distribution ou le e-commerce pour accéder facilement aux promotions.

Pour autant, près de la moitié des consommateurs (44%) préfèrent se tourner vers les commerces indépendants en cas d'égalité des prix.

La fréquentation des commerces en berne

L'étude révèle qu'en plus de chercher à consommer le moins cher possible, les Francs-Comtois consomment de moins en moins... Ainsi, la moitié des commerçants interrogés (50%) constatent le manque de clients.

Et les domaines qui pâtissent le plus de cette baisse de fréquentation sont la beauté, la coiffure mais également le sport.

Les commerces indépendants en première ligne

Ces changements d'habitude de consommation touchent directement les commerçants indépendants de la région. Selon l'étude, 64% de ceux-ci admettent avoir augmenté leurs prix en 2022.

Et pour lutter contre la baisse de fréquentation et de chiffre d'affaires, les commerçants franc-comtois se lancent dans une "traque aux dépenses". Signe de cette stratégie d'économie forcée, la grande majorité d'entre-eux n'ont réalisé aucune embauche durant l'année 2022 (73%).

Malgré la conjoncture défavorable, 69% des commerçants franc-comtois restent confiants sur l'avenir du secteur et croient au renouveau de la consommation...