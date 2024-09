Jeans Toniques, une nouvelle friperie au cœur du centre-ville de Besançon

La friperie Jeans Toniques, spécialisée dans les vêtements et accessoires vintage, a ouvert ses portes le mardi 27 août 2024 au 99 Grande rue à Besançon. La boutique propose des vêtements de seconde main pour femmes et hommes, colorés, de bonne qualité et à des prix avantageux.

Jeans Toniques Friperie est né de la passion de sa gérante pour les vide-greniers et pour la mode vintage. Sophie Lardies a ainsi souhaité offrir aux Bisontins un lieu où "ils pourraient trouver des pièces uniques, abordables et durables afin de contribuer à la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie de la mode".

Jeans Toniques Friperie propose donc une large gamme de vêtements vintage soigneusement sélectionnés, lavés, repassés et étiquetés. Allant des chemises colorées aux jeans iconiques en passant par les jupes intemporelles ou les vestes plus anciennes, chaque pièce est disponible en un seul exemplaire et a été choisie par la gérante "pour sa qualité et son authenticité".

Un stock de produits conséquent

Cette gamme s'accompagne d’accessoires (chaussures, bijoux, sacs, foulards, lunettes de soleil...) et de quelques petits objets de décorations qu’il est possible d’acheter lorsqu’un prix est indiqué.

Sophie Lardies tient cependant à insister sur un point : "chez Jeans Toniques, pas de dépôt vente". Tous les articles ont ainsi été chinés et achetés par la gérante dans des vide-greniers, des brocantes, sur internet ou lors de certains événements organisés par des associations. Elle dispose de ce fait d'un stock très conséquent de vêtements qui attendent leur tour dans les rayons du magasin.

Jeans Tonique Friperie