Jour J pour le 88.8 FM, Radio Campus Belfort Montbéliard

''Le lancement de cette nouvelle station est un moment historique pour nos deux radios (Besançon et Belfort Montbéliard), qui prennent une ampleur régionale. Dans le contexte actuel, l’émergence de médias où la liberté d’expression et la lutte contre les discriminations sont des valeurs principales, est primordiale'' déclare Radio Campus dans son communiqué.

Des programmes à l'image de Radio Campus

Cette nouvelle antenne diffusera des émissions ''éclectiques et innovantes'' tout en poursuivant l'engagement de la radio à promouvoir la culture locale et ''l'expression alternative''. Une programmation riche et variée à retrouver sur le 88.8FM.

''Nous tenons à remercier tous nos auditeurs, partenaires et bénévoles pour leur soutien indéfectible. Sans vous, cet accomplissement n'aurait pas été possible.''