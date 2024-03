La boulangerie du "P’tit Dép’" fait peau neuve et change de propriétaires

Fabrice Murgia connaît cette boulangerie depuis son enfance. "C’est une institution à Besançon", nous précise-t-il. Le gérant, aussi boulanger et pâtissier, a donc souhaité reprendre l’affaire et a entrepris de nombreux travaux. "Tout a été refait à neuf, du carrelage à l’électricité".

Une boulangerie qui en complète une autre…

Fabrice n’en est pas à son galop d’essai. Diplôme en boulangerie et pâtisserie depuis 1999, il s’installera rue Xavier Marmier à Besançon puis à Torpes (boulangerie qu’il vendra en 2020). Il tente une nouvelle expérience en reprenant "La Valentine", située au 46 avenue Léo Lagrange à Besançon, qu’il appellera "Boulangerie F&C Murgia" ("F" comme Fabrice et "C" comme Charline, sa compagne).

Afin de compléter l’offre de cette boulangerie, il décide de racheter "Le P’tit Dép" : "A la Boulangerie F&C Murgia, nous avons une belle surface de salle pour accueillir les clients. Ils peuvent profiter et prendre un petit-déjeuner ou encore rester manger le midi (salle de 120 m2 environ). Au P’tit Dép’, c’est l’inverse. Nous mettons en avant la vente à emporter, mais j’ai un grand laboratoire qui permet une surface de production de 200 m2", explique Fabrice qui précise qu’il approvisionne ainsi son autre boulangerie de l’avenue Léo Lagrange.

Des classiques, mais pas que…

"On pourra retrouver les mêmes produits dans les deux boulangeries", indique-t-il. Du côté des spécialités, on retrouvera bien entendu les grands classiques : éclairs, mille-feuilles, tartes aux fruits… Mais aussi des créations plus étonnantes combinant des mousses comme le caramel, la mangue. "On peut également créer des pâtisseries en fonction des demandes des clients", précise Fabrice qui rappelle que comme son nom l’indique, le P’tit Dép est aussi là pour dépanner (ouvert les jours fériés).

Du côté des produits salés, Fabrice propose des produits tels que des sandwichs, des tartines, mais également des assiettes franc-comtoises, des steaks hachés et entrecôtes frites (en période automne et hivernale) et essaie de s’approvisionner au maximum en viande halal et produits locaux.

Infos +

Boulangerie du P’tit Dép, 18 Boulevard Winston Churchill à Besançon