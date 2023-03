La Bourgogne-Franche-Comté invitée au Global industrie à Lyon

Le salon Global industrie rassemble en un seul et même lieu tous les acteurs de l’industrie. Près de 2 300 exposants sont répartis dans 15 espaces, spécialisés dans des domaines variés (l'IA, la digitalisation et l’automatisation, l’électronique, la fabrication additive & 3D, la mesure, la plasturgie, la robotique, les énergies et production durable, etc).

En partenariat avec la chambre des commerces et de l'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, l’inauguration de l’espace Bourgogne-Franche-Comté aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à partir de 10h, au hall 5 stand D106, en présence de Jean-Claude Lagrange, conseiller régional et Président de l’agence économique régionale.

La Bourgogne-Franche-Comté, première région industrielle française

La présence de la région Bourgogne-Franche-Comté au sein de ce salon s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international. Le budget à l’ensemble de ces actions collectives à l'échelle internationale s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties par secteur (industrie, agroalimentaire, digital...), bénéficiant à environ 500 entreprises régionales/an.

Première région industrielle française dans l'emploi salarié régional, la Bourgogne-Franche-Comté accompagne les entreprises du territoire afin de favoriser le développement des filières industrielles et de préserver les emplois et les compétences. L’objectif : transformer la région en un réservoir de solutions industrielles pour répondre aux défis futurs.

Info +

En 2023, la Région consacrera 72,2 M€ à sa politique en faveur du développement économique, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. L'année 2023 marque le plein exercice de la nouvelle stratégie économique régionale 2022-2028 « avec les entreprises et les territoires, réussir les transitions et relever les défis de l’emploi ». L'objectif : identifier l’industrie comme priorité de la politique économique.

Infos pratiques :