La boutique Bazaar se dédouble au centre-ville de Besançon

Il y a du nouveau du côté du square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon. Après 2 ans et demi d’existence, la boutique de prêt-à-porter haut de gamme Bazaar va déménager quelques mètres plus loin, rue Léonel de Moustier et les locaux de Bazaar vont quelque peu se transformer… Le tout, entre mars et avril 2024.

”On a envie de développer nos marques dans un espace plus grand”, nous confie Thomas, co-gérant de Bazaar, actuellement installé rue Morand, ”on gardera le même ADN au niveau de la déco, mais avec des couleurs différentes”. Ainsi, si tout va bien, Bazaar déménagera le premier week-end de mars dans une boutique plus spacieuse (Ex-Model) située au 5 rue Leonel de Moustier.

Et les locaux de Bazaar ?

Les locaux de la rue Morand ne seront pas laissés à l’abandon, au contraire. Après une remise en beauté, une toute nouvelle boutique proposera un autre univers de la mode pour habiller spécialement une partie du corps… Il y a cependant un indice sur la photo d’illustration en bas d'article...

L’ouverture de ce nouveau magasin est prévue début avril 2024.

Développement = Embauches

Les gérants de Bazaar, Thomas, Julia et Ludovic, ont pour but de développer leurs activités et donc d’embaucher, soit une personne à plein temps et une autre recrue à mi-temps. De plus, personne ne sera dans une boutique attitrée, l’équipe sera présente tour à tour dans les deux lieux. ”On tournera, mais Julia et moi serons plus présents à la boutique Bazaar à la fin de la semaine”, précise Thomas, qui ne nous en dévoilera pas plus... pour le moment !

À suivre…