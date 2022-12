La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail, engagée dans la vie locale et associative en Bourgogne-Franche-Comté

PUBLI-INFO • La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) Bourgogne-Franche-Comté est implantée au cœur de la région. La solidarité et l’équité sont les piliers des valeurs de cet organisme de Sécurité sociale. Tout au long de l’année, la Carsat soutient de nombreuses causes et associations. 4 exemples d’actions en faveur d’acteurs locaux pour les personnes fragilisées.

Don aux banques alimentaires de Bourgogne et de Franche-Comté

En cette fin d’année, la Carsat soutient l’action des banques alimentaires en offrant plus de 30 tonnes de denrées alimentaires non périssables ; de quoi soutenir les besoins essentiels des 101 000 bénéficiaires des banques alimentaires.

La Banque Alimentaire de Franche-Comté a fait le choix de soutenir des producteurs locaux comme Les graines de Cresancey (70) qui produit des lentilles et pois cassés, ou la ferme du Meix (39) orientée dans la production de farine.

Odysséa et la lutte contre le cancer du sein

Associée avec les autres organismes de Sécurité sociale dijonnais (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Direction Régionale du Service Médcail de l’Assurance Maladie, Caf, Urssaf, Ugecam, et MSA), la Carsat BFC a participé à la course Odysséa. Grâce aux 50 inscriptions de ses salariés, 12 000 euros ont été récoltés ! Cette somme a été reversée au Centre Georges-François Leclerc, à l’association Carpe Diem et au CHU de la Mirandière pour continuer de lutter contre le cancer du sein.

Ensemble, les organismes de Sécurité sociale ont terminé à la première place du challenge « groupes et entreprises ».

Don d’équipements à différentes associations locales

Le matériel amorti et inutilisé par la Carsat BFC, comme du mobilier ou des équipements informatiques, a trouvé une seconde vie auprès d’associations locales qui visent à lutter contre la pauvreté, l’isolement social et numérique.

Emmaüs, les Petits Frères des Pauvres, les Restos du Cœur, le Secours Catholique ont reçu ces équipements pour leurs actions ou leurs bénéficiaires.

Agir aux côtés des Petits Frères des Pauvres

Depuis plus d’un an, les Petits Frères des Pauvres sont un partenaire privilégié de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre l’isolement social des retraités de la région. Le 4 octobre dernier, ils ont organisé ensemble un événement à Beaune. Plus de 90 partenaires étaient présents pour échanger ensemble et imaginer de futures actions afin d’agir davantage pour le bien-être des retraités et leur offrir plus de lien social.