La chrysanthème, toujours la reine des fleurs de la Toussaint ?

Une pénurie de chrysanthèmes cette année ? ”Non”, nous répond fermement David Dussert, ”mais il y a du retard dans les livraisons, soit 10 jours de retard à cause du beau temps”.

On pourrait croire que les fleurs, de manière générale, préfèrent le soleil et la chaleur pour s’épanouir… Ce n’est pas le cas de la chrysanthème.

”C’est une plante à jour court, ça veut dire qu’il ne faut pas beaucoup de lumière pour que le bouton puisse s’ouvrir, c’est pour ça que c’est une plante que l’on trouver à cette période de l’année”, explique le pépiniériste. Le mois de septembre ayant été lumineux, chaud et sec, les boutons des chrysanthèmes ne se sont donc pas ouverts, ils souffrent donc d’un problème de floraison au niveau national, mais pas de pénurie à l’horizon.

Malgré tout, un avantage à cette floraison tardive : ”les chrysanthèmes vont durer plus longtemps cette année”, affirme David, ”sauf si ça gèle la semaine prochaine, mais la floraison va durer plus longtemps.”

Chrysanthèmes VS compositions florales ?

Si la chrysanthème est la fleur incontournable sur les tombes des cimetières, elle est depuis quelques années en concurrence avec d’autres fleurs qui tiennent également le coup en automne. ”Pour la Toussaint, on voit que les gens préfèrent de plus en plus les compositions”, constatent David, ”la chrysanthème reste quand même dans les choix, mais les gens veulent du composé parce que ça dure plus longtemps, ça tient l’hiver, on les remplace au printemps si elle ont crevé, mais ça tient bien.”

Dans les compositions, le pépiniériste met principalement des plantes vivaces ou bi-annuelles comme de la bruyère, des pensées ou des cyclamens qui résistent bien l’hiver.

Côté prix, on note une différence entre les deux choix : compter entre 7 et 15€ pour les chrysanthèmes et de 10 à plus de 50€ pour les compositions florales.

Infos +

La période de la Toussaint représente 20% du chiffre d’affaires annuel des Pépinières bisontines. ”On a une clientèle fidèle et on constate que le premier public à venir chercher des chrysanthèmes est un public d’un certain âge et en dernière minute, les clients sont plus jeunes”, observe le gérant.