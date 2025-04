La fin de 74 années d’histoire commerciale pour les Stocks américains de Besançon

En 2022, après le rachat par Bouygues, la boutique Stocks américains située à Pontarlier avait fermé. La question s’était alors posée de savoir si les deux enseignes bisontines implantées depuis 1951 rue des Granges et plus récemment dans la galerie commerciale de Chateaufarine, allaient être vouées au même destin.

Les enseignes bisontines étaient finalement restées ouvertes et c’était d’ailleurs rassurant pour la majorité des Bisontins de voir qu’un commerce, devenu une institution dans le centre-ville, pouvait afficher une telle longévité. Mais à l’heure où les achats sur internet font rage, les boutiques bisontines auront tenu trois ans avant de finalement connaître le même sort.

Avant de baisser définitivement le rideau début juin, le magasin poursuit sa liquidation totale. L’occasion pour les fans de vrais jeans et de marques anglaises et américaines de chaussures et prêt-à-porter de profiter d’ultimes bonnes affaires dans l’un des commerces historiques du centre-ville bisontin…