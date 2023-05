La Haute-Saône interdit les free party, teknivals et autres rave party jusqu'au 22 mai

Un rassemblement à caractère musical type Free party, Teknival et Rave party non autorisé est susceptible d’être organisé dans le département de la Haute-Saône. La Préfecture a décidé d'interdire les rassemblements du 17 au 22 mai 2023 dans le département.

Un rassemblement à caractère musical type Free party, Teknival et Rave party non autorisé est susceptible d’être organisé dans le département de la Haute-Saône. Or, à ce jour, aucune déclaration n’a été transmise au préfet de la Haute-Saône.

Elle rappelle que la tenue de ce type de rassemblement peut provoquer "des troubles à l’ordre public", qu’ils soient liés à "l'augmentation du risque de conduite sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants, à la gêne occasionnée par le niveau sonore de la musique diffusée, à la dégradation des propriétés ou cultures occupées".

Obligation de déclarer l'événement

La Préfecture précise également que tout type de rassemblement doit être déclaré au préalable par les organisateurs auprès de la préfecture, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, afin d’assurer la sécurisation de l’événemen

La circulation des véhicules poids lourds transportant tout matériel de sonorisation ou d’amplification sonore susceptible d’être utilisé pour ce rassemblement est également "interdit durant la même période" : "Le non-respect de ces mesures est passible des sanctions prévues par le code pénal, notamment de la confiscation du matériel saisi", souligne la Préfecture de la Haute-Saône.