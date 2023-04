La lime à ongles, nouveau salon de manucure bio et vegan à Besançon

Situé rue Morand, La lime à ongles propose à sa clientèle différents types de soins, avec des produits certifiés bio et vegan depuis le 1er avril 2023. Bisontine d'origine Corinne est revenue dans sa ville pour y ouvrir son propre commerce.

Il y a quatre ans, suite à la fusion des régions Bourgogne Franche-Comté, Corinne perd son travail. N’arrivant pas à trouver un nouvel emploi dans le même secteur, lui proposant les mêmes avantages que le précédent, elle décide de suivre une formation de prothésiste ongulaire. Une vocation pour laquelle elle porte beaucoup d’intérêt.

En décembre 2022, elle revient à Besançon dans l’optique d’ouvrir sa boutique.

Elle même cliente de l’ancien magasin Mon fils à bijoux, elle apprend que la propriétaire ferme et libère donc le local. À 58 ans, alors qu'elle cherche à s'implanter dans le centre-ville de Besançon, sa ville d'origine, Corinne y voit là l'opportunité qu'elle attendait.

Trois mois plus tard elle ouvre sa boutique rue Morand, et nous confie qu'elle pratique aujourd'hui une activité qu'elle "aime". Cependant elle estime qu'il lui manque encore "la clientèle".

Les prestations à retrouver à La lime à ongle

Dans son commerce, Corinne propose différents services. Elle pratique la pose de vernis naturel et de vernis semi-permanents avec au préalable une préparation de l'ongle. Elle fait également des soins ongles express et standard. La commerçante propose aussi des déposes de vernis douces.

Pour ces différentes prestations, Corinne a soigneusement sélectionné des produits avec une composition au maximum naturelle, qui sont "doux, respectueux des animaux, et pour certains qui ne contiennent que cinq ingrédients synthétiques". Elle a fait ce choix "pour respecter l’ongle" mais également parce qu'elle a remarqué sur elle-même "que les vernis semi-permanents abîmaient les ongles et finissaient pas devenir mous".

Corinne souhaite adopter des produits qui respectent les mains, les pieds et les ongles. Les produits utilisés sont pour la plupart des produits français.

Un espace "cocooning"

La commerçante a choisi de reproduire une atmosphère calme avec une ambiance "cocooning" comme elle nous la décrit. Elle précise également vouloir "prendre le temps" avec ses clients pour que le moment soit le plus agréable possible et que le travail "ne soit pas à la chaine".

Les petit plus

En plus des prestations, Corinne met à la vente une gamme française de produits bio. Originaire du Cap Ferret, la gamme a pour principal ingrédient l’huile de pin maritime. De plus, la Bisontine met en avant des créations d’une marque lyonnaise qui produit des bracelets fait main.

Infos pratiques