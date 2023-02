La maison d'hôtes Les Greniers dévoile un coin de paradis à Myon

Située à la lisière du bois de Myon, cette ancienne ferme entièrement rénovée offre un havre de paix qu'on ne saurait guère refuser. Cuisine locale, ambiance champêtre et activités aux alentours, cet endroit propose le menu complet pour laisser place à la sérénité.

"La journée commence par un petit déjeuner tout en produits frais et bio, version salée ou sucrée !", voici un léger avant-goût de ce que propose la maison d'hôtes les Greniers sur leur site internet. Rachetée en 2018 par le couple Catherine et Laurent Chateaux, cet endroit tisse le lien entre l'art du local et le goût du bon vivre.

"Chaque chambre fait office de showroom"

Installée dans le petit village de Myon, cette ancienne ferme moderne dévoile cinq chambres mystérieuses (à 85€ la nuit) dont chacune possède sa particularité. Passionnés par les alentours, les propriétaires tiennent à mettre en avant des activités locales telles que les balades et les randonnées, le musée Gustave Courbet ou encore la grotte d'Osselle.

Dans ce cocon de 300 m2, les visiteurs peuvent profiter de l'espace extérieur loti d'un jardin entièrement aménagé. Garni d'une bibliothèque, les amateurs de livre pourront se détendre après un repas concocté au gré de produits frais.