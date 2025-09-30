Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique Social

"La pauvreté ne se déplace pas, elle se combat” : La France insoumise défend la boutique Jeanne Antide à Besançon

Publié le 30/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 30/09/2025 - 17:06

La section bisontine de La France insoumise (LFI) a réagi, dans un communiqué du 30 septembre 2025, au dernier conseil municipal, après une proposition formulée par les élus Ludovic Fagaut (LR) et Laurent Croizier (Modem) concernant la boutique Jeanne Antide, située dans le quartier Battant à Besançon.

La rue Champrond à Besançon, où se situe notamment la Boutique Jeanne Antide. © Alexane Alfaro
La rue Champrond à Besançon, où se situe notamment la Boutique Jeanne Antide. © Alexane Alfaro

Selon le communiqué de presse, ces élus ont suggéré de ”déplacer la boutique Jeanne Antide de Battant, maillon essentiel dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de très grande précarité”. LFI juge cette idée ”démagogique” et estime qu’elle ”instrumentalise grossièrement l'inquiétude légitime et le ras le bol des habitantes du quartier Battant face à la dégradation de leur cadre de vie”.

Le parti pointe un risque de stigmatisation : ”elle remet en cause l'engagement quotidien des acteurs associatifs et agents municipaux, à qui nous apportons notre soutien et nos encouragements à poursuivre leur travail précieux et difficile.”

"L’incohérence de l’action et des positions" des élus

LFI dénonce ”une analyse biaisée” de la droite locale et affirme que ”la pauvreté ne se déplace pas, elle se combat et, fidèle à l'histoire et aux valeurs de la ville, à Besançon, nous devons la combattre pied à pied et jour après jour”.

Le communiqué met en cause la cohérence politique des élus visés. Il décrit Laurent Croizier comme ”un soutien constant du Président Macron dont les 2 quinquennats auront été marqués par une fragilisation sans précédent du monde associatif", rappelant que ”la France de Macron, c'est 9,8 millions de pauvres, avec une hausse dramatique de +650 000 personnes rien qu'en 2023”.

Concernant Ludovic Fagaut, premier vice-président du Conseil départemental du Doubs chargé du retour à l'emploi, LFI lui reproche d’avoir ”supprimé, entre autres, le Service Insertion de l'ADDSEA chargé de salarier et d'accompagner les jeunes aux parcours chaotiques”. Le communiqué ajoute que ”peut-être ignorent-ils tous deux, par exemple, que près de 40% des sans domicile fixe sont d'anciens enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance ?

Le communiqué souligne ”l’incohérence de l’action et des positions” de ces deux élus, mais aussi du Rassemblement national"qui vote majoritairement main dans la main avec la macronie.”

Quatre priorités pour répondre à la précarité

Le texte appelle à dépasser les polémiques en période pré-électorale : ”Espérons que la campagne municipale qui s'ouvre donnera lieu à l'élaboration de programmes crédibles et à des échanges et propositions plus sérieuses.”

Enfin, LFI rappelle ses propres axes d’action concernant la situation à Battant et la boutique Jeanne Antide. Quatre priorités sont mises en avant :

  • "Continuer à soutenir ces structures d’accompagnement" ;
  • ”Lutter contre la précarité et ses conséquences” ;
  • ”Garantir le droit à la sûreté et à la tranquillité publique des habitant-es” ;
  • ”Soutenir les initiatives citoyennes qui font vivre le quartier”.

Allez + loin

boutique jeanne antide la france insoumise laurent croizier ludovic fagaut municipale 2026 pauvreté précarité

Publié le 30 septembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Boutique Jeanne Antide

Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

alcool aline chassagne anne vignot battant boutique jeanne antide drogue jeanne antide laurent croizier ludovic fagaut sdf
Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

anais vial géraldine grangier jacques ricciardetti julien guibert julien odoul municipale 2026 rassemblement national thomas lutz
Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Politique

“Besançon forte et solidaire”, une liste de gauche avec Jean-Sébastien Leuba en tête

MUNICIPALE 2026 • Le Parti Socialiste, Place Publique et Cap 21 ont officiellement lancé leur campagne pour l'élection municipale de 2026 en présentant leur liste commune : "Besançon forte et solidaire". À la tête de cette coalition de gauche, Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, conduira un projet axé sur "la solidarité, l’écologie et la démocratie participative".

amandine rapenne cop21 frédérique baehr gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti municipale 2026 municipale besançon parti socialiste place publique sylvie wanlin
Publié le 4 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

Municipales 2026 : ”Besançon doit faire mieux pour faire reculer la souffrance animale”

À l’approche des élections municipales de 2026, l’association Projet Animaux Zoopolis (Paz) publie un état des lieux des politiques menées par la Ville de Besançon en matière de condition animale et formule ses propositions pour le prochain mandat. L’association souhaite que ”la condition animale soit prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat-es pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées”.

bien-être animal municipale 2026 paz
Publié le 3 septembre à 08h53 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

Éric Delabrousse horizons karima rochdi municipale 2026 municipale besançon
Publié le 7 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 7 aout à 17h40 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Hasni Alem désigné chef de file du Parti communiste

À désormais huit mois des élections municipales, les négociations sont toujours en cours du côté de la gauche à Besançon avec le parti communiste comme médiateur, qui tient à être le "fil rouge" des discussions entreprises. Mais s’ils tiennent à être acteurs de la municipale bisontine, les communistes ne veulent pas non plus être "les dindons de la farce" et s’organisent pour parer à toute éventualité comme ils nous l’ont expliqué lors d’une conférence de presse ce vendredi 18 juillet 2025. Le parti vient d’ailleurs de nommer Hasni Alem comme chef de file pour l’élection municipale de Besançon. 

aline chassagne André Terzo christophe lime élection municipale Hasni Alem parti communiste
Publié le 18 juillet à 16h41 par Macommune.info
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : l’appel à l’union de l’association “À gauche citoyens !”

Dans la perspective des élections municipales de mars 2026, l’association bisontine "À gauche citoyens !", membre de la majorité municipale actuelle, lance un appel solennel à l’unité des forces de gauche et écologistes. Dans un communiqué intitulé "Ressaisissez-vous !", elle invite à dépasser les divisions afin de faire front commun contre la droite et l’extrême droite.

à gauche citoyens anne vignot municipale 2026
Publié le 16 juillet à 10h33 par Alexane

Politique

Besançon
Politique Social

“La pauvreté ne se déplace pas, elle se combat” : La France insoumise défend la boutique Jeanne Antide à Besançon

La section bisontine de La France insoumise (LFI) a réagi, dans un communiqué du 30 septembre 2025, au dernier conseil municipal, après une proposition formulée par les élus Ludovic Fagaut (LR) et Laurent Croizier (Modem) concernant la boutique Jeanne Antide, située dans le quartier Battant à Besançon.

boutique jeanne antide la france insoumise laurent croizier ludovic fagaut municipale 2026 pauvreté précarité
Publié le 30 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

alcool aline chassagne anne vignot battant boutique jeanne antide drogue jeanne antide laurent croizier ludovic fagaut sdf
Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

5
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

anais vial géraldine grangier jacques ricciardetti julien guibert julien odoul municipale 2026 rassemblement national thomas lutz
Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

accident Conseil departemental du territoire de belfort conseil municipal florian bouquet
Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

carrefour des collectivités christophe ribette département du doubs ecorse tp ludovic fagaut travaux publics vincent martin
Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

délégation region bourgogne franche-comte vice-président
Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 15.74
peu nuageux
le 30/09 à 18h00
Vent
1.82 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
75 %
 