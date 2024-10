La Région Bourgogne Franche-Comté à Paris pour parler innovation dans la santé

"La Bourgogne-Franche-Comté, riche de son écosystème composé d’instituts de recherche et de laboratoires, d’hôpitaux universitaires et d’un centre contre le cancer, de plateformes technico-scientifiques et d’entreprises start-ups comme ETI, dispose de nombreux atouts pour devenir un acteur clé dans le domaine de la santé et en particulier dans les biothérapies", précise la Région Bourgogne Franche-Comté.

Pour rappel, cette dernière a tenu les assises de la biothérapie le 24 septembre dernier. Nous avons ensuite rencontré la société Adveysia, pour parler de ses recherches.

Enfin, la Région indique pouvoir "compter sur des fournisseurs exceptionnels de technologies disruptives, des fournisseurs de biocomposants, comme RD Biotech, à Besançon, qui est le seul fournisseur français d’ADN plasmidique, ou encore Chematech, à Dijon, issu du laboratoire ICMUB, qui fabrique des agents chélatants pour la radiothérapie interne vectorisée".

Le tout avec un potentiel non négligeable avec l’EFS qui s’inscrit dans les objectifs de France 2030.

Pour rappel, la collectivité mobilisera 15 millions d’euros pour mener à bien sa feuille de route concernant les biothérapies.