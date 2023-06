La Tribune Nord aux joueurs du FC Sochaux : ”Vous faites honte à toute une région”

D’emblée, les supporters de la Tribune Nord écrivent : ”En toute cohérence, la saison s’est achevée comme elle a commencé : dans le chaos absolu. Les circonstances sont différentes, mais la finalité reste la même : l’institution FCSM et ses valeurs ont été déshonorées.”

Ça c’est dit. La Tribune fait bien entendue référence à la fin de saison cauchemardesque du FCSM qui, parti pour disputer une montée en Ligue 1, s'est finalement écroulé à deux mois de la dernière ligne droite en accumulant dix défaites consécutives. Un constat incompréhensible pour les supporters et même toute une région.

Des rencontres dépourvues d'envie et des joueurs n'évoluant pas au niveau requis, affichant davantage d'ambitions personnelles que collectives, voilà le spectacle auquel ont finalement eu droit les spectateurs de Bonal et ceux de la Tribune Nord qui ont pourtant accompagné et soutenu les Jaune et Bleu dans chacun de leurs déplacements.

En s’adressant aux joueurs de l’équipe du FC Sochaux et staff, la Tribune Nord déclare qu’”aucun argument, aucune excuse ne pourront justifier votre manque de professionnalisme et le sentiment de trahison qui nous habite.” Et d’ajouter : ”Comment pouvez-vous vous regarder dans une glace en vous cherchant des excuses au lieu de prendre vos responsabilités et de trouver des solutions ?” Les supporters appellent à suivre les exemples suivants : ”Pierre- Alain Frau et Sylvain Monsoreau, forts de leurs grandes carrières mais surtout de leur amour et de leur dévouement pour le FCSM.”

Le duo d'entraîneurs par intérim mis en place suite à la mise à pied de l'entraîneur Olivier Guégan ne peut effectivement pas être pointé du doigt. Face au manque de cohésion de l'équipe et une désertification de certains joueurs cadres, les deux techniciens ont d'ailleurs préféré laisser leurs chances aux jeunes qui ont répondu présents avec envie et dévouement.

"À ceux qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, quittez le club au plus vite.”

Sans passer par quatre chemins, la Tribune Nord affirme : ”Nous qui nous déplaçons, animons, supportons et vivons pour nos couleurs. Vous qui faites honte à toute une région en n’assumant pas votre statut.” Et de souligner : ”Abnégation, envie, respect, passion et exemplarité : à ceux qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, quittez le club au plus vite.”

À la direction du FCSM, les supporters écrivent : ”il est grand temps de faire le ménage et de s’entourer de personnes compétentes et en accord avec nos principes. Le FCSM se doit d’avoir un rayonnement local allant au-delà d’une communication retrouvée.”

Et de conclure : ”Les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs passent, mais nous on reste fidèles à nos couleurs.”