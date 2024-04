La Ville de Besançon avance un budget “robuste” pour 2024

Anthony Poulin a effectivement mis en avant un budget "totalement équilibré de 218 millions d’euros" . Soit selon lui, un budget "qui nous rend plus souverain au niveau local" puisque contrairement à l’État, "nous localement, nous maintenons nos moyens d’action".

"Ici nous faisons le choix de renforcer nos moyens pour agir plus vite et plus fort auprès des plus vulnérable et pour renforcer l’adaptation de notre ville au changement climatique" a argué l’adjoint en charge des finances. Une maitrise de la quantité et de la qualité de la gestion des dépenses publiques réalisée "à l’euro juste" puisque "utile pour la justice sociale et utile pour la justice climatique".

45,6 millions d'euros d'investissement

L’enjeu étant pour la Ville de Besançon de réussir à faire "de la bonne gestion budgétaire sans jamais sacrifier les services publics, la qualité écologique" mais au contraire en "renforçant l’impact social et écologique positif de nos projets" a expliqué Anthony Poulin qui prend par exemple le cas des cantines bisontines dans notre vidéo.

"Nous gérons au mieux nos finances, voir très bien, et si l’État pouvait s’en inspirer ce serait intéressant" - Anthony Poulin

À noter également, 5% d’augmentation des subventions accordées au monde associatif soit un total de 9 millions d’euros pour l’année prochaine. En matière d’investissement, la Ville de Besançon a fait le choix de renforcer la transformation écologique de Besançon en consacrant 3 millions d’euros supplémentaires cette année, soit au total 45,6 millions d’euros pour les équipements nouveaux. Cela faisait "plus de 10 ans que la Ville de Besançon n'avait pas inscrit une somme aussi importante dans son budget" a précisé Anthony Poulin.