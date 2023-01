La Ville de Besançon économise 1,2 millions d’euros grâce à son plan de sobriété énergétique

L’une des mesures de ce plan consistait notamment à éteindre l’éclairage public en milieu de nuit. Mais aussi l'extinction de l’éclairage du mobilier urbain d’information et des abris voyageurs des réseaux bus et tram entre 1h et 6h.

Ces actions réalisées ont ainsi permises pour 2022 et 2023 de générer une économie de 1.2 millions d’euros soit un total de 10 % d’économie par an. "La facture sera donc de 10.8 millions d’euros et non de 12 millions d’euros" annonce la mairie.

La Ville a annoncé que d’autres pistes étaient à l’étude qui pourraient "nous faire atteindre 12.5 % d’économies par an". Elle rappelle également que "sans les actions menées depuis 2008 nous aurions aujourd’hui une facture énergétique qui serait de 22 % plus élevée et donc qui s’élèverait à 14.5 millions d’euros au lieu des 12 millions prévus avant la mise en œuvre du plan d’action".