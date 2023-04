La Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires

Dans un communiqué en date du 20 avril 2023, la Ville de Besançon renouvelle sa campagne de recrutement d’animateurs afin d’accueillir et d’accompagner les enfants des écoles maternelles et élémentaires durant les temps périscolaires, dès la rentrée de septembre 2023.

Pour rappel, les animateurs travaillent les jours d’école sur les temps périscolaires (avec quelques ajustement en fonction des accueils) :

de 7 h 30 à 8 h,

de 11 h 45 à 14 h

de 16 h à 18 h

Les temps de travail vont de 8 heures à 21 heures par semaine. Les animateurs ont ainsi le choix de travailler sur un, deux ou trois temps d’accueil. Les contrats de travail proposés sont à durée déterminée et peuvent aller jusqu’à trois ans. Pour un contrat d’environ 21h hebdomadaire, l’offre d’emploi précisé qu’un animateur périscolaire gagne environ 580€ net mensuel.

Financement du BAFA possible

Pour ceux qui le souhaite, la Ville de Besançon offre l’opportunité aux personnes intéressées de financer la formation au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA). Ce diplôme qualifiant permet de découvrir l’univers de l’animation, de la pédagogie et de l’éducation "où créativité, prise d’initiative et innovation sont toujours les bienvenues" précise la Ville.

La Ville invite ainsi à "rejoindre une équipe structurée, apprendre à concevoir et organiser des activités variées (vidéos, musiques, bricolages, jeux, arts plastiques, sports) destinées aux enfants". Le rôle d’animateur consiste également à "accompagner au quotidien durant le repas et les déplacements, tout en assurant un cadre agréable et sécurisé".

L’offre de recrutement est à retrouver directement en ligne.