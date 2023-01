L’académie de Besançon renforce son partenariat avec le Mémorial de la Shoah

L’académie de Besançon et le Mémorial de la Shoah de Paris ont signé ce vendredi 6 janvier au rectorat à Besançon, une convention visant à ancrer durablement un partenariat au service de la connaissance, de la réflexion et de la transmission d’une page sinistre de l’histoire de l’Europe.

Cette coopération renforcée vise à développer l'exploitation des ressources pédagogiques et de formation proposées par le Mémorial de la Shoah à l'adresse du public scolaire et des enseignants. Il a également pour objectif de mettre en œuvre un programme d'activités spécifiques à l'intention de l’académie de Besançon et assurer l'aide aux projets des écoles, des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), de l'Inspé et des universités. Enfin, cet partenariat a pour but d’encourager la fréquentation du Mémorial de la Shoah et la participation aux initiatives qu'il prend dans l'académie de Besançon.

"C’est un partenariat majeur", pour la rectrice de l’académie de Besançon Nathalie Albert-Moretti, "il permet de former au plus haut niveau nos enseignants en histoire-géographie pour proposer des enseignants encore plus riches sur des sujets d’une extrême sensibilité".