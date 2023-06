L’âge d’or - Paradis, utopies et rêves de bonheur, de Brueghel à Signac à voir au musée Courbet

Commissariat : Benjamin Foudral, directeur du musée et pôle Courbet ; Elinor Myara Kelif, docteur en histoire de l’art.

Apparu dès l’Antiquité, le mythe de l’âge d’or raconte ce moment originel de l’humanité où l’homme vit en parfaite harmonie avec la nature et les dieux, où les espèces cohabitent pacifiquement et où une nature généreuse et abondante pourvoit à tous leurs besoins. Bien plus qu’un récit, ce mythe décrit un état?: celui d’une humanité heureuse, harmonieuse et innocente, vivant en paix, dans un lieu préservé et bienfaiteur.

Vision nostalgique pour certains, image d’un présent ou d’un futur possible pour d’autres, ce mythe résonne avec les préoccupations de chaque société. Il amène à questionner notre rapport à la nature, interroger les notions de paix sociale, de justice, d’abondance, et surtout de bonheur collectif.

Suite aux redécouvertes des textes antiques, les penseurs et artistes de la Renaissance ont actualisé et mis en images le mythe. Fréquemment convoqué pour penser la société et répondre aux préoccupations de son époque, celui-ci perdure, réinterprété au fil des siècles et des circonstances.

Le XIXe siècle ne déroge pas à la longue tradition d’attente du retour de l’âge d’or. Il y revêt cependant un nouveau visage, cristallisant les espoirs d’un monde meilleur, en réponse directe aux difficultés, multiples crises et bouleversements que connaît l’Europe à cette époque.

Par une réunion inédite d’œuvres de la Renaissance, notamment celles de Giorgio Vasari (1511-1574), Jacopo Zucchi (1542-1596) ou Jan Brueghel le Jeune (1601-1678), avec celles du XIXe siècle, d’Ingres (1780-1867) à Signac (1863-1935), l’exposition L'âge d'or explore la survivance de ces images du bonheur, mais aussi de leurs évolutions et interprétations.

Le musée Courbet à Ornans

Au cœur du territoire tant aimé du peintre et installé dans sa maison de jeunesse, le musée Courbet, labellisé «musée de France», présente la plus vaste collection publique des œuvres de Gustave Courbet.

Il réunit, dans sa collection permanente, environ 400 œuvres dont une soixantaine de Courbet. Les expositions temporaires sont au nombre de deux par an au musée Courbet à Ornans.



La muséographie du parcours permanent a été intégralement repensée en 2021 et propose un discours renouvelé, permettant d'approcher la complexité de Gustave Courbet et son œuvre. Le numérique a également fait son apparition dans le parcours avec la mise en place d'un compagnon de visite. Accessible sur tous les smartphones via un réseau Wifi dédié, ou par des tablettes tactiles mises à disposition à l'accueil, cet outil numérique permet d'accompagner le visiteur, d'obtenir du contenu scientifique ou historique sur les œuvres. Inclusif et simple d'utilisation, le compagnon de visite propose une visite en audio description, en langue des signes française. L'ensemble des éléments est disponible en français, anglais ou allemand.

Le musée Courbet, comme quatre autres musées en France, bénéficie d'un partenariat privilégié avec l'Établissement public du musée d'Orsay - Valéry Giscard d'Estaing.

