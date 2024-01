Lancement d’un concours international de composition jeune public

Ce concours a été lancé en partenariat avec 10 orchestres, la SACEM, la Maison de la musique contemporaine et La Lettre du musicien.

Initié par Thierry Weber, Jean-François Verdier et l’Orchestre Victor Hugo, ce concours souhaite encourager les compositeurs et les compositrices à s’y intéresser afin de permettre aux orchestres de développer leur offre de concerts pour faire découvrir la musique à tout âge.

Le concours est adressé "aux jeunes à partir de 3 ans minimum et 18 ans maximum, les œuvres doivent durer entre 30 et 50 minutes, et pouvoir évoquer un panel de sujets éducatifs gravitant autour de la création", explique l’orchestre Victor-Hugo.

Quels critères ?

S'il n'y a pas de sujet imposé, les œuvres présentées doivent néanmoins "être écrites et inédites, et n'avoir jamais été jouées en public", est-il précisé.

Elle doivent être écrites pour 8-20 musiciens dirigés par un chef d'orchestre, et peuvent nécessiter la participation d'autres artistes (chanteurs, danseurs, comédiens, circassiens...). Afin que les œuvres puissent être jouées dans toutes sortes de lieux, leurs besoins techniques doivent être limités.

En outre, si les œuvres comportent un texte, ce dernier pourra être original ou préexistant, mais impérativement rédigé en français. Le but de la démarche : "développer le goût musical des jeunes dans une démarche éducative et sensorielle, voire participative".

Jusqu’à 10.000 euros à gagner

Le ou la lauréat-e du concours remportera un prix de 10 000€, l'édition de sa partition, et la captation de la 1ère représentation ou un teaser vidéo. Les deux autres finalistes remporteront chacun une somme de 5000€.

Planning prévisionnel

21 avril 2024 : clôture des candidatures

7 mai 2024 : annonce de la sélection des finalistes

Décembre 2024 : finale publique

Novembre-décembre 2025 : création de l’œuvre lauréate par l’Orchestre Victor Hugo dans le cadre de sa saison de concerts en famille « Rendez-vous conte »

A partir de janvier 2026 : reprise de l’œuvre par les orchestres partenaires

(Communiqué)