Lancement d’un observatoire du foncier régional

Ce jeudi 7 décembre, l'Agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté (AER BFC) présente le nouvel Observatoire du foncier économique régional à l'occasion d'une assemblée spéciale. Cet outil innovant précise les caractéristiques des biens à destination économique (périmètre, stade d'aménagement, maîtrise foncière, disponibilité, etc.) ''et développe des analyses thématiques pour aider les élus dans leur prise de décision en matière d’aménagement économique'', précise le communiqué de presse.

Un enjeu écologique

Couvrant 35 000 hectares et 45 000 établissements, cet observatoire est un dispositif supplémentaire visant à soutenir l'économie régionale tout en respectant les objectifs de sobriété foncière. Pour Nicolas Soret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi, ''cet observatoire est une réponse dynamique aux enjeux actuels, soutenant nos décisions en aménagement et en urbanisme''.

Une interface cartographiée a été mise en place afin de faciliter la transmission des données pour les intercommunalités et les contributeurs, effectuer un suivi et gérer le foncier en temps réel. Plus d'une cinquantaine d'acteurs (Région, AER BFC, collectivités locales, consulaires, services déconcentrés de l’État, agences de développement) ont été mis à contribution pour faciliter l'échange et la mutualisation des données sur la plateforme.

''Le grand public, tous les acteurs de l’économie, de l’aménagement et de l’urbanisme, collectivités locales, chambres consulaires, agences d’urbanisme, acteurs du foncier et de l’immobilier sont invités à découvrir OFER BFC et accéder à une connaissance approfondie du foncier économique en Bourgogne Franche-Comté.'' conclut le communiqué.