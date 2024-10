L’ancienne directrice de la Galerie Chateaufarine nommée à la tête de la Toison d’or

Lancée en novembre 2022 par les marques Eram, Bocage et Mellow Yellow, Claquettes Market est une plateforme qui vise à promouvoir une mode plus durable et responsable, en offrant une nouvelle vie aux chaussures. La boutique Eram de la Grande Rue à Besançon a ouvert en octobre 2024 un corner de ce type spécialement dédié aux chaussures de seconde main et reconditionnées.