L’Assemblée refuse le repas à 1€ pour tous les étudiants à une voix près

La proposition de loi des socialistes a fait l’objet d’un vote très serré le jeudi 9 février 2023 à l’Assemblée nationale, mais le « non » de la majorité présidentielle et de sept LR en a eu raison. Les députés du Doubs Eric Alauzet, Laurent Croizier et Nicols Paquot font parties des députés ayant voté contre.