L'association Humanimo mobilisée devant le Salon du chiot ce samedi à Besançon

L’événement était qualifié de "foire à la souffrance" par plusieurs associations. L’association canine territoriale de Franche-Comté s’inquiétait et rappelait notamment que depuis le 1er octobre 2022, les acquéreurs d’un chien ou chat doivent s’engager par écrit en signant un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce : "Comment les badauds, achetant un chien sur un coup de cœur déraisonné, pourraient-ils avoir signé un tel document 7 jours avant leur visite ?", questionnait l’association.

La Ville de Besançon avait précisé qu’elle ne "pouvait intervenir sur la programmation" (NDLR : de Micropolis) et qu’elle encourageait "toutes les personnes qui souhaitent adopter" de se rapprocher "de la SPA ou des refuges" animaliers.