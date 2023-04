Le bateau Vauban reprend du service

Avec les beaux jours qui arrivent, le bateau Vauban va reprendre du service à temps plein. Durant l’hiver le bateau ne sort que très rarement, pas plus d’une fois par semaine et sur réservation. Cependant, dès le 1er mai 2023 le bateau Vauban commencera sa période d’été et les croisières se feront plus régulières.

Une croisière ludique et vivante

La croisière du bateau Vauban se promène sur la boucle du Doubs, autour du centre-ville de Besançon. Pendant 1h15min les visiteurs découvrent Besançon d’un point de vue différent de celui perceptible à pied. Plusieurs interventions de commentaires enregistrés viennent rythmer la balade en contant l’histoire de la ville pour une croisière ludique et vivante qui permet d'en apprendre un peu plus sur la ville.

Programme de la croisière

Le départ se fait au niveau du pont de la République, puis la croisière suit le chemin suivant. Passage au niveau de l’écluse Saint-Paul pour accéder au pont de Bregille, puis au pont de Chardonnet. Arrivé à ce niveau de la boucle, la croisière prend le tunnel fluvial de 375 mètres, qui a été creusé sous la montagne de la Citadelle. Au bout de ce tunnel, deuxième écluse a passer, l’écluse Tarragnoz. Une fois celle-ci franchie direction le pont Charles de Gaulle tout en admirant la vue sur la Citadelle. Puis direction les ponts Canot, Battant et Robert Schwint.

Après 1h15 de croisière, le Vauban vient finalement s’amarrer sous le pont de la République.

Info pratiques