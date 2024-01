Le calendrier 2024 des versements des prestations de la Caf

Le 1er mai approche et, comme chaque année à cette date, le muguet va à nouveau fleurir dans les rues des villes et des villages. Mais connaissez-vous vraiment les règles qui s'appliquent sur la vente du muguet ce jour-là ? On fait le point concernant cette vente dans la rue qui est généralement encadrée par un arrêté municipal avec l’aide du site Service-Public.fr.