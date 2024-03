Le Doubs, impatient d'accueillir le Tour de France femmes cet été

La date n’a pas été choisi par hasard. Quoi de mieux que la journée internationale des droits des femmes pour lever le voile sur le tracé du parcours de la 6e étape du Tour de France femmes qui passera cet été par le département du Doubs avant une arrivée à Morteau.

Le 16 août prochain, le Tour de France et ses meilleures coureuses mondiaux prendront le départ de Remiremont dans les Vosges pour une étape longue de 160 km, la plus longue distance possible, à travers les Vosges et le département du Doubs. Le directeur sportif du Tour de France femme, Franck Perque, a détaillé un "parcours exigeant" comprenant plus de trois cols à plus de 5%.

Il s’agira d’une étape "costaud" selon la très expérimentée coureuse professionnelle et locale de l’étape Juliette Labous. La licenciée du VC Morteau-Montbenoit sera de la partie pour disputer cette étape "maison" avec pour objectif final du Tour un podium et une étape qui, on l’espère, sera celle du 16 août 2024. Pour la coureuse, "c’est exceptionnel qu’on puisse avoir cette étape dans le Doubs. C’est un rêve de petite fille qui se réalise, il me tarde déjà d’être au 16 aout".

Le maire de Morteau, a rappelé que le rendez-vous se veut avant tout "populaire et festif" et a déjà averti que chaque passage de communes serait ponctué "d’animations ou encore de fans zone" de manière à ce que "chaque km puisse dévoiler une parcelle du département". Pour Christine Bouquin, l’événement est également "chargé d’émotion et de fierté" et rappelle que le sport est avant tout un moment "fédérateur qui délivre beaucoup d’énergie et permet de gommer les différences".

En attendant le 16 août, d’autres rendez-vous ont été fixés en préambule du passage du Tour comme "La dictée du Tour" le vendredi 22 mars. Cet événement se déroulera dans plusieurs collèges et écoles du département et regroupera 1.900 élèves. Puis, le 4 mai 2021 à Morteau, soit précisément à "J-100" jours du départ du Tour de France Femme, un compte à rebours officiel sera lancé grâce à un compteur officiel installé dans la ville.

21 communes traversées

La sixième étape traversera au total 21 communes du Doubs :

Geney

Étrappe

L’Isle-sur-le-Doubs

Rang

Appenans

ANteuil

Vellerot-Lès-Belvoir

Rahon

Sancey

Laviron

Pierrefontine-Les-Varans

Bretonvillers

Plaimbois-du-Miroir

Laval-le-Pireuré

Consolation-Maisonettes

Guyans-Vennes

Fuans

Le Bélieu

Villers-le-Lac

Les Fins

Morteau (arrivée)

Le Tour prendra dès le lendemain, la direction du Jura pour une avant-dernière étape dont le départ est prévu à Champagnole avec une arrivée prévue au Grand Bornand.

