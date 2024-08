Le Doubs recherche des lieutenants de louveterie

Avec le retour des grands prédateurs (loup, lynx), les chiens de protection de troupeaux (Patou, Kangals, etc.) sont désormais acteurs du massif jurassien. Il est de plus en plus probable d'en rencontrer lors d'une balade. Randonneur, vététiste ou coureur, il est nécessaire d'adopter la bonne attitude afin de leur montrer que l'on ne représente pas un danger.