Ce samedi, le Tour passe… mais vous, restez pédaler dans le Doubs !

Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

Vous le savez, le Tour de France traversera nos Montagnes du Jura ce samedi 26 juillet, de Nantua dans l’Ain pour arriver à Pontarlier. Une fierté pour la destination du Doubs, elle-même taillée pour le vélo sous toutes ses formes : VTT, Gravel, Réseau Points Nœuds, Grand Tour du Doubs à vélo… Entre montagnes, forêts et vallées, il y en a pour tous les goûts : c’est le moment de sortir les vélos !

VTT : pour des balades loisirs ou des sensations fortes

Dans le Doubs, les vététistes ne peuvent que trouver le bonheur sur les 1550 kilomètres de circuits balisés, à travers les crêtes, les plateaux et les forêts. Que ce soit pour des balades loisirs ou pour faire le plein de sensations, vous pouvez pédaler à votre rythme sur des itinéraires labellisés FFC. Les stations de VTT comme Métabief ou la Combe Saint Pierre proposent également des infrastructures adaptées telles que des bikeparks, pumptracks, des remontées mécaniques et des zones ludiques pour contenter toutes les envies.

Gravel : l’aventure à l’état pur

À mi-chemin entre route et VTT, le gravel trouve dans le Doubs un terrain idéal. Loin de la circulation, ce type de pratique permet de s’évader sur des chemins forestiers et des sentiers peu fréquentés. Au total, 31 parcours gravel ont été conçus pour tous les niveaux, tous accessibles depuis une gare TER. Ces parcours ne sont cependant pas balisés : les tracés sont disponibles uniquement en GPX, à télécharger sur votre smartphone ou votre GPS, via l’application Explore Doubs !

Plus d'infos sur www.doubs.travel/le-gravel-dans-le-doubs

Le réseau Points-Nœuds : la liberté à la carte

Une manière simple et ludique de créer ses balades sur-mesure à vélo... Grâce à une signalétique claire, vous pouvez composer vos itinéraires en reliant les « points-nœuds », des carrefours numérotés, tout en choisissant votre parcours selon les intérêts touristiques. Parfait pour les familles, les cyclistes du dimanche ou les curieux, ce système s’étend déjà sur 2 000 km et continue de s’implanter cet été sur les secteurs de Maîche et de Levier !

Plus d'infos sur www.doubs.travel/pointsnoeuds

Grand Tour du Doubs à vélo : en mode aventure

Le Grand Tour du Doubs, c’est 384 km de cyclotourisme en itinérance, entre villages de caractère, paysages diversifiés et pauses gourmandes. En plusieurs étapes, cette boucle balisée, combinant l’EuroVelo 6, la GTJ, et la P’tite GTJ, vous emmène à la découverte des différentes richesses du Doubs : un condensé de patrimoine, de nature et de plaisir à vélo, avec des hébergements adaptés tout au long du parcours. Vous pouvez bien-sûr n’emprunter que certaines portions de ces itinéraires sur une journée !

Plus d'infos sur www.doubs.travel/grand-tour-velo