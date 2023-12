Le festival de la paille aura droit à un troisième jour en 2024

Habituellement sur deux jours, le festival de la Paille de Métabief aura finalement droit à trois jours de réjouissance en 2024.

En plus d’annoncer cette nouveauté, les organisateurs ont dévoilé l’affiche de l’édition 2024 créée par l’atelier Rouge poisson. Une nouvelle affiche "aux tonalités festives et colorées accompagnées par 3 visages aux regards curieux, implantés dans notre bel environnement franc-comtois avec sa végétation et ses montagnes typiques" précise l’équipe du festival dans son communiqué avant d’inviter les festivaliers à un week-end Paille prolongé en 2024.