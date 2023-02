Le Festival de la Paille dévoile les 18 artistes de sa 21e édition !

Pour la première fois, les organisateurs du Festival de la Paille ont dévoilé leur programmation à Besançon et non à Métabief, ce mardi 31 janvier. Dix-huit groupes et artistes nationaux et régionaux vont faire trembler les pentes du Mont d’Or les 28 et 29 juillet 2023…

Cette année, le festival du Haut-Doubs fête sa 21e édition. Après une période Covid qui a bousculé la façon de travailler de l’équipe de la Paille, la programmation pour 2023 est revenue "sur la ligne artistique d’origine », a expliqué Aurélien Bouveret, le programmateur, "on est sur un festival familial, convivial et festif".

Comme depuis sa création, le Festival de la Paille fait la part belle aux artistes régionaux et locaux sur la Scène B (ou Scène Mont d'Or) pour inviter le public à la découverte. Les grandes têtes d’affiche ne seront pas non plus en reste…

Des décors toujours plus gros, mais qui ont un coût et un poids

Comme de nombreux festivals et salles de concert, les organisateurs du Festival de la Paille sont aussi confrontés à une récente problématique technique particulière. Au-delà du budget à respecter et le souci de garder la ligne artistique propre à l’évènement, la question des décors des artistes est de plus en plus importante. Toujours plus énormes, avec notamment des écrans géants qui ont un coût et un poids. "Ce sont des choses que le public ne voit pas et ne doit pas voir, mais qui est important de savoir gérer", a souligné Aurélien Bouveret.

"Des artistes qui correspondent à nos valeurs"

Parmi les 18 artistes et groupes, de nombreux styles de musique sont rassemblés… Voici le programme jour par jour.

Vendredi 28 juillet

Bernard Lavilliers

Ko ko mo

Dub Inc

Jack & the bearded fishermen

Fakear

Blue tone stompers

Pogo

Pierre-Hugues José

Les fils du facteur

Samedi 29 juillet

Vitalic

Suzane

Claudio Capéo

Dj Pone

47 TER

KT Gorique

The Dustburds

Chiloo

Blend of stones

Aurélien Bouveret a noté que "ce sont des artistes qui correspondent à nos valeurs, des artistes avec des textes que l’on apprécie, qui n’ont pas de paroles déplacées et c’est un enjeu pour nous", en faisant allusion notamment à des rappeurs au discours misogyne décomplexé par exemple ou encore faisant l’apologie de la violence.

Un nouveau pass "Famille"

Depuis midi ce mercredi 1er février, la billetterie du Festival de la Paille est en ligne avec une nouveauté : le tarif "Famille" pour deux adultes et à partir de deux enfants de plus de 12 ans de moins de 18 ans. Ce tarif permet d’économiser jusqu’à 5€ par personne.