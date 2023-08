Le festival des cinémas d’Asie apporte son soutien au réalisateur iranien Saeed Roustayi

Le réalisateur Saeed Roustayi a été condamné mardi 15 août 2023 à six mois de prison et d'un interdiction de travail de cinq ans pour "avoir contribué à la propagande de l’opposition contre le système islamique" en Iran. À l'instar du Festival de Canne, le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul a tenu à lui apporter son soutien.

"Nous avons appris la condamnation en Iran du réalisateur Saeed Roustayi, réalisateur de -"La Loi de Téhéran"- en 2019 et de -"Leila et ses Frères"- en 2022, en compétition au festival de Cannes l’an dernier", déplore Jean-Marc Thérouanne, délégué général, directeur artistique et cofondateur du FICA.

La liberté et la culture "attaquées"

Pour le directeur du festival, c'est une une nouvelle fois, "la liberté et la culture qui se retrouvent attaquées par le régime iranien par la condamnation de cet autre réalisateur talentueux et adoubé par le cinéma international".

Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul tient à apporter tout son soutien à Saeed Roustayi, ainsi qu’a tous les autres cinéastes et acteurs de la culture et du cinéma iranien, "en ces temps plus que difficile, pour la défense de leur art, mais aussi et avant tout de leur liberté."