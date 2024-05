Le Festival des Différences revient pour sa 7e édition à Labergement-Saint-Marie

Les vendredi 22 et samedi 23 novembre 2024, l’espace socio-culturel des Vallières du village de Labergement Sainte-Marie, accueillera le 7e Festival des Différences, organisé par l’Espace Mont d’Or. Au programme : des spectacles présentés par des artistes en situation de handicap, des concerts et un stand restauration-buvette.

L’objectif de cet évènement est avant tout d'organiser des rencontres avec des personnes en situation de handicap en passant par la découverte d’artistes. Ils auront donc l’occasion de passer des moments en musique, par exemple, avec des artistes locaux ou de renommée nationale.

Parmi les artistes, on retrouve entre autres la jeune franc-comtoise Lou Beurier, accompagnée de cinq musiciens, mais aussi le groupe Percujam qui se compose de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Se produira aussi, un groupe de jeunes à la fois ordinaires et porteurs de handicap lors d’un spectacle de danse contemporaine, qu’ils préparent depuis octobre 2023.

Un festival engagé, sans jugement

Les organisateurs prônent des valeurs de "partage, sensibilisation et échanges". De même, l’artiste Jule, marraine de cette édition de Festi’Diff parle du festival comme étant "un lieu « hors normes » où on peut être qui l’on est, sans barrière, sans tabou".

Pour permettre une intégration complète du public en situation de handicap, l’espace Mont d’or à crée "Différences vacances adaptées" afin de former des encadrants pouvant accompagner des personnes en situation de handicap sur leur lieu de vacances. Cet évènement est un moyen pour ces deux entités de faire honneur à ces derniers en faisant en sorte que "les différences ne soient plus un handicap mais un enrichissement", précisent les organisateur du festival.

Infos+