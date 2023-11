Le Jura lève un partie des restrictions des usages de l’eau

Dans un communiqué du 31 octobre 2023, la préfecture du Jura a annoncé la levée des restrictions concernant l'usage non économique de l'eau. Les précipitations enregistrées ces derniers jours dans le département ont permis "une augmentation notable des débits des cours d’eau, salutaire pour les milieux naturels". Elle précise toutefois que "les niveaux de certaines nappes restent bas en cette période habituelle de recharge, qui s’amorce progressivement".

Au vu de la situation actuelle et future, le préfet du Jura a donc pris un arrêté qui lève l’ensemble des restrictions jusque-là en vigueur pour les usages non-économiques (NE) pour tout le département et pour les usages économiques (E) pour les secteurs "Plateau Calcaire" et "Haute-Chaîne".

Les usages économiques (E) sont abaissés en "Vigilance" pour le secteur "Nord Jura" et maintenus en "Vigilance" pour le secteur "Seille". Ils étaient auparavant en "Alerte renforcée" pour le secteur "Nord Jura".

L’abaissement en "Vigilance" des secteurs "Nord Jura" et "Seille" pour les usages économiques (E) implique principalement les mesures suivantes :

un registre hebdomadaire de prélèvements pour certains usages de l’eau ;

une sensibilisation des usages aux bons usages et économies de l’eau.

Malgré la levée de certaines restrictions, la préfecture rappelle que "chaque usager de l’eau est appelé à maintenir l’ensemble des gestes éco-citoyens permettant de préserver la ressource".

La préfecture du Jura rappelle que des conseils pour estimer sa consommation annuelle en eau et réduire sa consommation sont indiquées sur le site national VigiEau.

