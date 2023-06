Le magasin Decathlon Besançon, élu plus beau magasin de France !

Ils ont eu l'occasion de recevoir Bastien Grandgeorge, directeur général Decathlon France, et de François Pinteaux, Leader Zone Grand Ouest. Tous deux, membres du jury final.

”Une belle victoire collective, quand on sait que les coéquipiers sont à pied d'œuvre depuis plus d'un an pour obtenir ce niveau d'excellence !”, souligne Aurélie Pienta, directrice de Decathlon Besançon, ”Nous éprouvons une vraie fierté de remporter ce titre interne à l'entreprise. Il est symbole de beaucoup de choses pour les coéquipiers de Decathlon Besançon, et c'est un vrai bonheur de ramener la coupe à la maison. Ils mettent tellement d'énergie et de cœur pour proposer la plus belle expérience possible à nos clients !"

Les critères d'évaluation sont basés exclusivement sur l'expérience client. Comment la sublimer, tant sur l'expression des linéaires que la volonté des équipes à transmettre les merveilles du sport.

Ce titre arrive à point nommé pour transcender les équipes en vue de la modernisation intérieure à venir. Le rendez-vous est donné fin novembre 2023 "pour découvrir un magasin encore plus beau !", conclut la directrice du magasin bisontin.