Decathlon Besançon parmi les 5 plus beaux magasins Decathlon de France

PUBLI-INFO • Déjà classée dans les cinq plus beaux magasins Decathlon, l’enseigne bisontine située rue André Breton s’apprête à peut-être devenir le plus beau magasin de France de sa catégorie. Une fierté pour la directrice Aurélie Pienta et ses équipes du magasin de sport Décathlon Besançon.

Depuis un an qu’il existe, ce concours, se dispute en interne le titre de plus beau magasin de France parmi les plus de 320 commerces français existants. Pour Aurélie Pienta, il a pour objectif de pousser les différents établissements à se réinventer afin de "créer une émulation entre les équipes et offrir aux clients une expérience toujours plus unique et incroyable à travers nos linéaires & nos showroom".

En misant sur l’originalité pour "oser des choses et surtout créer une singularité dans nos magasins", la directrice estime que ce tournoi géant est également l’occasion de "faire monter en compétences les coéquipiers".

Offrir la meilleure expérience client possible

Les showroom ont d’ailleurs été pensé pour revendiquer pleinement les sports outdoor et créer une expérience sensorielle qui permet au client de se projeter dans son activité.

Les services atelier, accueil et la boutique seconde vie ont également été retravaillés afin d’offrir la meilleur expérience client possible.

Cette année, Decathlon Besançon a ainsi validé toutes les étapes pour faire désormais partie du carré final et peut-être, décrocher le titre de plus beau magasin de France (format 3.000 à 5.000 m carré) … Une fierté qui viendrait récompenser le travail de toutes les équipes bisontines qui mettent tant d’envie et de cœur à vouloir proposer la plus belle expérience aux clients de Besançon et ses alentours.

