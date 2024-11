Le restaurant La Pension va prochainement fermer ses portes

Situé rue Bersot à Besançon depuis une dizaine d’année, le restaurant La Pension fermera définitivement fin décembre prochain, ont annoncé ses gérants Violette Girardot et Raphaël Roulin le 11 novembre sur leur page Instagram.

Dans une lettre publiée sur Instagram avec ”Je suis venu te dire que je m’en vais” de Serge Gainsbourg en fond, les deux gérants ont annoncé à leur clientèle et leurs fournisseurs la fin de leur restaurant.

”Nous nous sommes débattus, nous avons lutté ! Nous savons que cela est soudain, mais nos tentatives pour consolider notre relation sont vaines.” est-il écrit dans le post avant de remercier les clients et les fournisseurs pour leur ”travail exceptionnel” et leur ”confiance”. Sans oublier les salariés : ”et toi notre équipe tels des musiciens du Titanic a tenu bon, toi, notre équipe nous t’offrons tout ce qu’il nous reste mais qui est essentiel : notre gratitude notre amour et notre bienveillance.”

Enfin, Violette Girardot et Raphaël Rolin écrivent également dans leur lettre d'adieu : ”nous te souhaitons de retrouver ta légèreté et ton dynamisme d’antan. Sans quoi les lettres de rupture couleront à flots.”

Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions dans les commentaires telles que ”Pas les mots”, ”Ce n’est pas possible…”, ”Mais quelle nouvelle de merde !”, ”Oh non…”, ”Quelle tristesse”, et de nombreux emojis tristes et des coeurs brisés.

Jusqu'à la fin de l'année, il est encore possible d'aller déjeuner et dîner à la Pension. Réservation au 03 81 53 15 04.