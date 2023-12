Le sénateur Perrin à la rencontre du secrétaire général de l'ONU à New York

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, a mené cette semaine une délégation composée de quatre sénateurs à une session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Lors de ce déplacement majeur, la délégation a été accueillie par l’ambassadeur Nicolas De Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité. Elle a ensuite fait la rencontre de plusieurs hauts-dignitaires -indiens et britanniques notamment-, représentants des 193 États membres. Point d'orgue de ces derniers jours : la rencontre avec António Guterres, secrétaire général des Nations unies.

"Rappelant les principes qui animent son action au sein de l’ONU et les bases des relations internationales, le secrétaire général a dressé un bilan très préoccupant, mais réaliste de l’État du monde", rapporte le sénateur franc-comtois. "Il a pointé l’accentuation des clivages « entre puissances économiques et militaires, entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest »".

Selon lui, ”António Guterres délivre des messages pragmatiques, en appelant au renouvellement de nos institutions et au multilatéralisme. Selon lui, c’est la réforme ou une fragmentation du monde encore plus grande”. Et de poursuivre : ”Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous souhaitons un avenir commun de paix et de prospérité, les dirigeants du monde ont le devoir de parvenir à un compromis. Je m’associe pleinement à l’appel du Secrétaire général à davantage de détermination qui, de toute évidence, nous manque !”.

Infos +

Fondée le 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de sa Charte, l'Organisation des nations unies constitue un forum unique. L'ONU compte six organes principaux (le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle (inactif depuis 1994), la Cour internationale de Justice (CU) et le Secrétariat) siégeant tous à New York, à I’exception de la Cour internationale de justice, qui est basée à La Haye. Les Nations unies rassemble également de nombreux programmes et fonds tels que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme des Nations unies pour I’environnement (PNUE) ou encore, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).