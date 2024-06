Législatives 2024 : le collectif “à gauche citoyens” appelle à voter pour le Nouveau Front populaire

Dans un communiqué du 15 juin 2024, l’association "à gauche citoyens !" se réjouit de l’accord intervenu entre les forces de gauche et les écologistes et de la constitution du Nouveau Front populaire. "Cela répond à la raison d’être de notre association depuis sa création", est-il précisé.

Communiqué :

"Le président Macron qui vient de dissoudre l’Assemblée nationale mise sur la constitution d’un prétendu "front républicain" sans autre objectif que la "lutte contre les extrêmes", espérant continuer sa politique régressive et anti sociale qui sert depuis sept ans de tremplin au RN. Nous pensons que la victoire du Rassemblement national, qui véhicule la haine et le racisme, n’est pas inéluctable. Le Nouveau Front populaire peut redonner espoir aux électeurs de gauche, aux abstentionnistes et à celles et ceux qui souffrent de la politique libérale menée depuis plusieurs décennies. Le programme qui sera porté par ses candidats ne peut que rencontrer l’adhésion des milieux populaires.

Les tromperies du Rassemblement National quant à ses promesses ne résistent pas à l’examen attentif des votes de ses élu-e-s lors de ces dernières années. Ils ont voté contre l’augmentation du SMIC, contre des mesures fiscales pour faire payer les riches, mais aussi contre les mesures de protection de l’environnement et s’agissant des mesures sociétales, contre l’inscription de l’IVG dans la Constitution. Et puis, comment ne pas évoquer les dernières déclarations de Bardella où il se prononce pour l’ajournement de leur promesse considérée comme phare : la retraite à 60 ans, ce qui préfigure un renoncement dans l’avenir.

L’association "à gauche citoyens !" mettra toutes ses forces militantes sur le plan local pour faire élire des député-e-s capables d’offrir une autre alternative politique que celle mise en œuvre ces dernières années et pour éviter le pire , la victoire du RN.

Elle appelle à voter et à faire voter lors des prochaines élections législatives pour les candidat-e-s du Nouveau Front Populaire. A Besançon, il faudra assurer la victoire de Séverine Véziès et de Dominique Voynet, candidates dans les première et deuxième circonscriptions du Doubs."