Leroy Merlin Besançon lance sa première Opération Bonnes Affaires

Pour cette première édition, tous les rayons de l’enseigne seront représentés sous le chapiteau, avec des offres spécialement conçues pour répondre aux besoins des amateurs de bricolage, de jardinage, et de rénovation. Parmi les bonnes affaires, on trouvera notamment des équipements de jardin tels que des salons de jardin, barbecues, et récupérateurs d'eau, ainsi que du carrelage, du parquet, et des différents outils. D'autres produits seront également disponibles, offrant une large gamme de choix pour tous les projets.

Vous pourrez anticiper les mois d'hiver grâce aux prix avantageux sur les palettes de granulés de bois :

-5% à partir d’une palette achetée

-10% à partir de 3 palettes achetées.

Leroy Merlin espère que cette première édition de l'Opération Bonnes Affaires deviendra un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent réaliser leurs projets tout en maîtrisant leur budget.

Infos pratiques

Leroy Merlin Besançon

ZAC ChateauFarine, Rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon

Horaire d’ouverture :